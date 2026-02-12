Calciomercato
Pulisic, problema Decreto Crescita in ottica rinnovo? Spunta la soluzione che tranquillizza il Milan. Di cosa si tratta
Pulisic, il problema relativo al Decreto Crescita in ottica rinnovo del contratto può essere superato agilmente: ecco come
Mentre le voci sul rinnovo di Christian Pulisic si rincorrono tra Milano e Londra, Alessandro Jacobone fa chiarezza su uno degli ostacoli burocratici più discussi: il Decreto Crescita. Contrariamente ai timori di molti, il fisco non rappresenterebbe un muro insormontabile per la permanenza dello statunitense in rossonero, grazie a una specifica clausola normativa.
Pulisic: il piano “immobiliare” per il rinnovo
La strategia per mantenere i benefici fiscali sull’ingaggio di Pulisic (che punta a un rinnovo da circa 5 milioni netti) passerebbe da un investimento personale del calciatore:
- La Normativa: Secondo l’art. 5 del DL 34/2019, i benefici del Decreto Crescita possono essere prorogati per ulteriori 5 anni. Il requisito fondamentale? L’acquisto di un immobile residenziale in Italia da parte del giocatore.
- Vantaggio Milan: Questa mossa permetterebbe al club di via Aldo Rossi di continuare a pagare un lordo contenuto nonostante l’aumento dello stipendio netto. Una notizia che rasserena la dirigenza, alle prese con le pressioni di Arsenal e Liverpool, e che facilita il compito di Furlani e Tare nel blindare il numero 11 fino al 2029.
- Volontà del Giocatore: Pulisic ha già espresso la sua totale priorità al Milan. L’acquisto di una casa a Milano non sarebbe solo un passaggio tecnico-fiscale, ma un segnale definitivo di radicamento nella città e nel progetto di Massimiliano Allegri.
Strategia 2026
Con la certezza di poter gestire l’ingaggio senza aggravi fiscali insostenibili, il Milan può ora accelerare i tempi per trasformare l’intesa verbale in un contratto ufficiale. Blindare Pulisic prima del Mondiale 2026 negli USA è l’obiettivo numero uno per evitare che una grande rassegna da protagonista faccia lievitare ulteriormente il valore e le pretese del calciatore.
