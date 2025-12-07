 Pulisic, la confidenza di Allegri: il tecnico è convinto...
Pulisic, la confidenza di Allegri: il tecnico è convinto che a Torino... Prende corpo un preciso scenario

Landucci talismano del Milan: a Torino tocca ancora al vice di Allegri. I precedenti sorridono al Diavolo

Infortunio Santiago Gimenez, sensazioni pessime da Milanello! Nessuna tempista sul rientro? Cosa filtra sul messicano

Lazio Bologna 1-1, la squadra di Sarri non va oltre il pareggio: il resoconto del match

Torino Milan, record in negativo per i granata: è la terza volta negli ultimi 11 anni. Il dato

18 minuti ago

Pulisic

Pulisic, Massimiliano Allegri è convinto che l’americano non recupererà neanche per la panchina in vista della gara di domani col Torino

L’apprensione in casa Milan per le condizioni di Christian Pulisic si è trasformata in una quasi certezza di assenza. Come riporta il sito della Gazzetta dello Sport, l’attaccante americano si è svegliato con la febbre alta e, nella serata di domenica, le sue possibilità di unirsi alla squadra per la trasferta di Torino sono precipitate drasticamente.

Pulisic, assenza quasi certa a Torino

La situazione, di ora in ora, è apparsa sempre più compromessa, rendendo «molto improbabile» che Pulisic riesca a mettersi in viaggio per raggiungere il capoluogo piemontese e sedere almeno in panchina. Un duro colpo per la squadra, che dovrà fare a meno del suo uomo più decisivo in una partita cruciale.

La notizia, ormai assodata, ha spinto il tecnico Massimiliano Allegri a prendere decisioni definitive in merito alla formazione. Il tecnico rossonero «si aspetta di non averlo», e ha quindi definito lo schieramento senza contare sull’apporto dell’americano. Al suo posto in attacco, è atteso l’impiego di Christopher Nkunku, mentre a centrocampo la scelta è ricaduta su Ruben Loftus-Cheek come mezzala. Il Milan si prepara dunque ad affrontare il Torino con un assetto rivisto, privato della sua stella americana a causa di questo inaspettato attacco febbrile.

