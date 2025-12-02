Pulisic, le ultime da Milanello: conferme sull’americano, lo scenario per la sfida in Coppa Italia contro la Lazio

Pulisic, Baiocchini (Sky) frena gli entusiasmi: «Non ancora al 100%, difficile vederlo titolare contro la Lazio».

A pochi giorni dal fischio d’inizio dell’ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà il Milan impegnato nella difficile trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, i riflettori di Milanello sono puntati sulle condizioni di Christian Pulisic. La gestione dell’esterno statunitense è diventata il tema centrale della vigilia, con Massimiliano Allegri chiamato a decidere se rischiare o meno uno dei suoi uomini chiave. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto l’inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini, che ha fornito un aggiornamento dettagliato direttamente dal centro sportivo rossonero.

Il giornalista ha spiegato che il numero 11 rossonero ha svolto una prima parte di allenamento con la squadra, segnale inequivocabile che il peggio è ormai alle spalle, ma ha poi dovuto proseguire la seduta in maniera differenziata. Questo tipo di gestione ibrida suggerisce che il giocatore è clinicamente recuperato, ma la sua condizione atletica generale non è ancora al 100%. La prudenza regna sovrana nello staff medico e tecnico, consapevoli che forzare i tempi in questo momento potrebbe comportare rischi inutili in una fase della stagione così delicata e fitta di impegni ravvicinati.

Pulisic in panchina con la Lazio?

Per quanto riguarda le scelte di formazione in vista del match contro i biancocelesti, Baiocchini si è sbilanciato con una previsione piuttosto netta che spegne le speranze di vederlo dal primo minuto: «Contro la Lazio credo che non ci sia Pulisic per quanto riguarda la formazione titolare». È molto probabile, dunque, che Allegri decida di convocarlo per portarlo in panchina, utilizzandolo magari solo a gara in corso in caso di estrema necessità, ma preservandolo il più possibile per il campionato. La priorità assoluta è riavere il “Capitan America” al top della forma per il lungo periodo, evitando ricadute che priverebbero il Diavolo della sua fantasia.

