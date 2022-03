Italia, prove tattiche in vista della Turchia: Tonali tra i titolari

Prime prove tattiche per il ct Roberto Mancini in vista della sfida amichevole di martedì contro la Turchia. Tonali tra i titolari

Prime prove tattiche per il ct Roberto Mancini in vista della sfida amichevole di martedì contro la Turchia.

Come riportato da Republica Tonali tra i titolari provati in difesa, De Sciglio, Acerbi, Chiellini e Biraghi. Pessina, Cristante e Tonali a centrocampo, mentre in attacco il tridente era composto da Zaniolo, Scamacca e Raspadori.