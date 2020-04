Proposto un giocatore di Premier, risposta secca del Milan

Nelle ultime ore il Milan avrebbe detto di no all’agente di Adam Lallana. Il giocatore inglese va in scadenza di contratto a giugno

Nelle ultime ore il Milan avrebbe detto di no all’agente di Adam Lallana. Il giocatore inglese va in scadenza di contratto a giugno e vorrebbe tentare un’avventura in un altro campionato. I rossoneri, in linea con le direttive imposte da Elliott e Gazidis, non presenterà offerte al procuratore dell’esterno. Secondo quanto riportato dal Mirror non ci sarebbe quindi nessuna possibilità di vedere il giocatore in maglia rossonera nella prossima stagione.

Più probabile, invece, l’approdo dell’inglese a Roma, sulla sponda laziale. L’ex Southampton interessa a Simone Inzaghi che lo avrebbe espressamente chiesto a Claudio Lotito.