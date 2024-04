Galli: «Milan chiamato a una scossa oggi contro la Juve. Pronostico? Finisce così». Le sue dichiarazioni a Calcionews24

Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Calcionews24. Di seguito le sue parole in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Milan.

JUVE-MILAN – «La Juventus ci arriva meglio del Milan, arriva dopo aver conquistato una finale di Coppa Italia. Credo che questo generi energia positiva. Il Milan arriva da una eliminazione in Europa League ed una sconfitta nel derby invece. Quindi dal punto di vista degli equilibri emotivi la Juventus è in vantaggi. Il Milan è chiamato ad una scossa, ma non sarà facile. I rossoneri sono una squadra rimaneggiata, specialmente dal punto di vista difensivo e giocheranno fuori casa, quindi non sarà facile. Però c’è da tenere la Juventus distante dal secondo posto. Quindi le motivazioni non mancano, vedremo se il Milan troverà le energie nervose ancor prima che quelle atletiche».

PIOLI – «Ho esposto la mia posizione anche tramite un articolo di Luca Serafini sul mio blog. Spiace questo accanimento, questo livore nei confronti di Pioli. Ovviamente l’allenatore ha le sue responsabilità. Ma le responsabilità vanno sempre divise con giocatori e componenti varie della società. Ognuno in piccola parte ha delle responsabilità quindi. Però, ecco, questo accanimento sinceramente non mi piace. Non è bello e credo che Pioli come persona e come allenatore non lo meriti. Non dimentichiamo che ha portato il Milan allo scudetto e quest’anno comunque lotta per il secondo posto in classifica»

PRONOSTICO – «Beh, ovviamente io mi auguro una vittoria del Milan (ride, ndr). Ma credo finirà con un pareggio».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI FILIPPO GALLI REALIZZATA DA CALCIONEWS24