Prof. Galli: «Bolle nelle città in lockdown può salvaguardare il campionato»

Il professore Massimo Galli, direttore malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, parla anche delle dichiarazioni di Cristiano Ronaldo

Il professor Massimo Galli, Direttore malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ha parlato a Radio Punto Nuovo: «La frase di CR7? Giovane, forte e ricco: può anche non crederci al virus, sarebbe da riderci se non fosse drammatica la situazione. Queste persone che hanno tutto questo seguito non dovrebbero creare ulteriore questo caos. Sulle aree metropolitane di Napoli e Milano stiamo messi male: si deve esser preparati ad interventi più radicali».

DESTINO DEL CAMPIONATO – «La creazione di bolle per le aree sottoposte al lockdown potrebbe creare un provvedimento che consenta di continuare a far giocare Napoli, Inter e Milan: può essere una bolla di 3 settimane, anche di un mese, non fino al termine della stagione».