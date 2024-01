Probabili formazioni Udinese Milan, le ultime sulle possibili scelte di Cioffi per il match di stasera in campionato

Non solo Pioli, anche Cioffi pensa alla squadra da schierare per la sfida di stasera contro il Milan in campionato: ecco le probabili formazioni dell’Udinese secondo TMW. I friulani dovranno fare a meno di Deulofeu, Ebosse, Bijol, Davis. Un solo ballottaggio per il tecnico bianconero: quello tra Payero e Samardzic a centrocampo.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-5-2): Okoye; J. Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca.