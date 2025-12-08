Probabili formazioni Torino Milan: Allegri col dilemma Pulisic. Sorpresa a centrocampo e chiavi dell’attacco a Leao

Probabili formazioni Torino Milan, Allegri deve sciogliere il dubbio legato a Pulisic: pronto Nkunku. A centrocampo c’è Loftus-Cheek

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio della sfida dell’Olimpico Grande Torino, valida per la 14^ giornata di Serie A, e le nebbie sulle formazioni sembrano essersi definitivamente diradate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci aspetta una serata di grandi novità tattiche, con Massimiliano Allegri pronto a schierare il suo Milan “a specchio” rispetto all’avversario per cercare di neutralizzare i punti di forza granata e colpire in ripartenza.

Il tecnico rossonero abbandona la difesa a quattro per affidarsi a un solido 3-5-2 davanti a Mike Maignan. Il pacchetto arretrato sarà composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e il roccioso Pavlovic, chiamati a arginare la fisicità degli attaccanti avversari. La vera rivoluzione è però a centrocampo, dove la densità sarà garantita dal ritorno in regia di Luka Modric, affiancato dai muscoli di Adrien Rabiot e di Ruben Loftus-Cheek, quest’ultimo vincitore del ballottaggio per sostituire l’infortunato Fofana. Sulle corsie laterali agiranno Alexis Saelemaekers a destra e, a sorpresa, il giovane Davide Bartesaghi sulla sinistra. In avanti, data l’assenza di Pulisic, spazio al tandem velocità e tecnica formato da Christopher Nkunku e Rafael Leao.

Dall’altra parte, il Torino di Marco Baroni risponde con il medesimo assetto tattico, il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Israel, protetto dalla linea difensiva composta da Tameze, Marpan e Coco. A centrocampo, la diga sarà formata da Casadei e Asllani, con Vlasic pronto a dare qualità e gli esterni Pedersen e Lazaro a tutta fascia. In attacco, il peso offensivo è tutto sulle spalle della coppia Duvan Zapata e Che Adams, pronti a mettere in difficoltà la retroguardia milanista in una gara che si preannuncia fisica e combattuta su ogni pallone.

Probabili formazioni Torino Milan

TORINO: (3-5-2) Israel; Tameze, Marpan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.