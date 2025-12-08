Modric guida il Milan a Torino: Allegri ritrova il suo regista per l’assalto alla vetta. Quel monito riecheggia ancora tra i rossoneri

Modric, il regista croato tornerà a dettare i tempi in mediana questa sera nella gara tra Torino e Milan: l’obiettivo è la vetta della classifica

La rincorsa alla vetta passa per una prova di maturità e, soprattutto, di sofferenza. È questo il messaggio forte che trapela dalle pagine del Corriere della Sera, che stamattina inquadra la delicata sfida dell’Olimpico con un titolo decisamente emblematico: «Milan, operazione primo posto: “Per vincere bisogna sporcarsi”. Grana Pulisic, ma riecco Modric». I rossoneri scendono in campo stasera contro il Torino con l’obiettivo dichiarato di riprendersi la leadership della Serie A, ma dovranno farlo sfidando la storia recente e un’emergenza tecnica dell’ultima ora. Il capoluogo piemontese è diventato negli anni una vera fortezza quasi inespugnabile per il Diavolo, capace di raccogliere una sola vittoria negli ultimi dodici precedenti e reduce da una striscia negativa di ben tre sconfitte consecutive su quel prato.

Per invertire la rotta serve un netto cambio di mentalità, come ha ribadito senza mezzi termini Max Allegri alla vigilia. Il tecnico livornese, pragmatico come sempre, ha avvertito la squadra che la sola qualità tecnica stasera non basterà per portare a casa i tre punti: «Per vincere bisogna sporcarsi i pantaloncini». Un monito che suona ancora più forte e necessario alla luce della pesantissima assenza che si profila all’orizzonte: quella di Christian Pulisic. L’americano, fermato da un attacco febbrile sabato notte, non è partito ieri con il resto della squadra. Anche se la decisione definitiva verrà presa soltanto in mattinata, la fiducia nello staff medico è ai minimi storici. Senza la sua fantasia e i suoi strappi, il peso dell’attacco ricadrà inevitabilmente sulla coppia inedita formata da Rafael Leao e Christopher Nkunku, chiamato a una prova di carattere per non far rimpiangere il numero 11.

Modric di nuovo titolare a Torino

Se l’attacco piange, il centrocampo però sorride e ritrova la sua luce. La vera buona notizia per Allegri è infatti il ritorno dal primo minuto di Luka Modric. Dopo il saggio turno di riposo concesso in Coppa Italia contro la Lazio, dove è subentrato solo per gestire i minuti finali, il fuoriclasse croato è pronto a riprendere le chiavi della regia rossonera. La sua esperienza, la visione di gioco e la capacità di gestire i ritmi della gara saranno armi fondamentali per mettere in pratica il diktat dell’allenatore: “sporcarsi” sì, ma con la classe del Pallone d’Oro, per guidare i compagni fuori dalle sabbie mobili granata e puntare dritti al primo posto.