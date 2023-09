Probabili formazioni Milan Verona: pronti cambi in attacco, a cosa pensa Pioli in vista della sfida di San Siro

Dopo lo 0-0 casalingo contro il Newcastle nel debutto in Champions League, il Milan è pronto a rituffarsi in campionato. Sabato a San Siro arriva il Verona.

È possibile che Pioli faccia qualche cambio rispetto all’ultima uscita europea. In attacco tra il match contro il Verona e quello di Cagliari potrebbero riposare Giroud e Leao. Non dovrebbero essere tuttavia le uniche rotazioni: in porta, infatti, toccherà a Sportiello.