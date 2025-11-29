Probabili formazioni Milan Lazio – Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri stanno scegliendo i propri titolari

L’attesa per il big match di Serie A tra il Milan e la Lazio si fa sempre più elettrica. Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico del Diavolo, e Maurizio Sarri, l’allenatore che predilige il ‘sarrismo’ sulla panchina biancoceleste, sembrano avere le idee chiare sulle undici pedine da schierare in campo per questa cruciale sfida. Analizziamo nel dettaglio le probabili formazioni Milan-Lazio, pronte a darsi battaglia in un incontro che promette scintille.

Il Diavolo Punta sul 3-5-2: Forza e Dinamismo

Il tecnico toscano Allegri è orientato a schierare i rossoneri con un solido e compatto 3-5-2, una formazione che garantisce copertura difensiva e spinta sugli esterni.

Tra i pali, l’insuperabile Mike Maignan, portiere francese noto per le sue parate decisive e il gioco coi piedi, guiderà la difesa a tre composta dal centrale di forza Fikayo Tomori, dall’affidabile Matteo Gabbia e dal giovane e promettente Strahinja Pavlovic.

Il centrocampo a cinque vedrà sulle corsie la velocità di Alexis Saelemaekers a destra e la freschezza di Davide Bartesaghi a sinistra. In cabina di regia, l’esperienza del campione croato Luka Modric detterà i tempi, affiancato dalla fisicità di Youssouf Fofana e dalla mezzala dinamica Adrien Rabiot.

In attacco, la coppia è di assoluto livello: il talento portoghese Rafael Leao, uomo chiave per le accelerazioni e gli strappi, farà reparto con il versatile attaccante francese Christopher Nkunku, pronto a finalizzare e a svariare su tutto il fronte offensivo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.

La Lazio Risponde con un Classico 4-3-3: Qualità e Attacco

Sull’altra sponda, il Maestro Sarri non tradisce la sua filosofia e schiera le Aquile con il suo marchio di fabbrica, il 4-3-3, volto a dominare il possesso palla e ad attaccare con ampiezza.

A difesa della porta, Ivan Provedel, estremo difensore noto per la sua reattività, sarà protetto da una linea a quattro: Adam Marusic e Luca Pellegrini come terzini, con la coppia centrale formata da Alessio Romagnoli e Mario Gila.

Il cuore del gioco sarà affidato al dinamismo del centrocampo, con il guerriero Mattéo Guendouzi, l’esperienza di Matías Vecino e il talento del croato Toma Basic pronti a costruire e a schermare.

Il tridente offensivo è improntato alla rapidità e all’imprevedibilità: a destra Gustav Isaksen, sulla sinistra Mattia Zaccagni, ala veloce e tecnica, supporteranno al centro l’ivoriano Boulaye Dia, punta centrale mobile e letale in area.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.