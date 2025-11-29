Convocati Milan Lazio: emergenza totale per Allegri, panchina cortissima. Ci saranno solo...

Convocati Milan Lazio: i rossoneri affrontano i biancocelesti con gli uomini contati, solo sei cambi di movimento e nessun rinforzo dalla Primavera

Si fa sempre più complicata la marcia di avvicinamento alla sfida di stasera a San Siro. Per il big match Milan-Lazio, Massimiliano Allegri si trova a dover gestire una vera e propria emergenza numerica nella lista dei disponibili.

Oltre alla pesante assenza del bomber Christian Pulisic, bloccato da un affaticamento alla coscia, il tecnico livornese non potrà contare nemmeno su Santiago Gimenez, che non ha ancora risolto il fastidio alla caviglia che lo tormenta da tempo, e su Zachary Athekame, fermo ai box per una lesione al soleo di un polpaccio.

Come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la rosa rossonera è ridotta ai minimi termini: in panchina ci saranno soltanto sei giocatori di movimento pronti a subentrare. Una situazione limite, resa ancora più evidente dalla decisione dello staff tecnico di non aggregare nessun giovane della Primavera o del Milan Futuro per completare la distinta, lasciando la squadra con gli uomini contati per tentare l’assalto alla vetta.