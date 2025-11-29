Milan Lazio, obiettivo vetta a San Siro senza il bomber Pulisic: Allegri ha sciolto le riserve! Gioca lui dal primo minuto

Milan Lazio, Allegri cerca continuità dopo il derby ma deve rinunciare a Pulisic: al suo posto scalpita il francese ex Chelsea Nkunku

Dopo la scarica di adrenalina per il successo nel derby della Madonnina, il Milan torna stasera sotto le luci di San Siro per affrontare la Lazio nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo imperativo di dare continuità ai tre punti strappati all’Inter domenica scorsa. La posta in palio è altissima: un successo contro i biancocelesti permetterebbe al Diavolo di balzare momentaneamente in testa alla classifica in solitaria, mettendo pressione a Roma e Napoli che si sfideranno domani sera (i giallorossi guidano attualmente a +2 sui rossoneri e sugli uomini di Conte). Tuttavia, i piani di Max Allegri sono stati complicati da una pesante defezione dell’ultima ora: mancherà infatti Christian Pulisic, l’attuale capocannoniere del Milan e della Serie A.

Milan Lazio, Nkunku dal primo minuto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante americano ha accusato un affaticamento alla coscia in allenamento. Sebbene non si tratti di un infortunio grave — il rientro è previsto tra la Coppa Italia (sempre contro la Lazio) e la successiva gara di campionato contro il Torino — la sua assenza obbliga il tecnico a rivedere l’assetto offensivo. Senza l’autore del gol vittoria nel derby, si apre un’autentica autostrada per Christopher Nkunku. Il francese è in netto vantaggio nel ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek per affiancare Rafael Leao in attacco. Per l’ex Chelsea, costato circa 40 milioni di euro e finora autore di prestazioni opache, questa rappresenta la grande chance per ripagare la fiducia del club e svoltare la sua stagione.

Buone notizie arrivano invece dalla corsia destra, dove Alexis Saelemaekers ha smaltito completamente il fastidio alla schiena accusato mercoledì e sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Non saranno invece della partita Santiago Gimenez, atteso in gruppo la prossima settimana, e il giovane Zachary Athekame, ancora fermo per la lesione al polpaccio.