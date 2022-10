Probabili formazioni Milan Juventus: le ultime sulle scelte di Allegri

Probabili formazioni Milan Juventus: le ultime sulle scelte di Massimiliano Allegri in vista del match di San Siro

Il Milan si prepara al big match contro la Juventus. Oggi alle 18:00 i rossoneri ospitano la squadra di Allegri a San Siro in una gara delicatissima soprattutto a livello psicologico dopo il KO con il Chelsea. Le ultime sulla formazione dei bianconeri.

Massimiliano Allegri studia la formazione da mandare in campo, tenendo conto anche sei prossimi impegni. Il tecnico orientato verso il 4-4-2, con Kostic e Cuadrado sulle fasce e Locatelli e Rabiot in mediana. In avanti il ritorno di Milik in coppia con Vlahovic e dietro quello di Bonucci.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri