Probabili formazioni Lazio Milan: Allegri prepara la rivoluzione in Coppa, chance per Nkunku e Ricci. Novità Jashari?

Probabili formazioni Lazio Milan: ampio turnover per il tecnico che lancia cinque volti nuovi dal primo minuto

La Coppa Italia bussa alle porte e Max Allegri ha in mente un piano preciso per affrontare la Lazio allo Stadio Olimpico senza prosciugare le energie dei titolarissimi. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero è pronto a varare un ampio turnover ragionato, cambiando ben cinque undicesimi della formazione titolare rispetto alle ultime uscite di campionato. L’obiettivo è gestire le risorse in vista di un dicembre di fuoco, concedendo un turno di riposo salutare a colonne portanti della squadra come Fikayo Tomori, la rivelazione Davide Bartesaghi, il metronomo Luka Modric e il mediano Youssouf Fofana.

Probabili formazioni Lazio Milan: chance per Jashari?

Le novità di formazione riguarderanno praticamente tutti i reparti. In difesa, scalda i motori Koni De Winter, pronto a dare solidità al reparto arretrato, mentre sulla fascia sinistra toccherà a Pervis Estupinan ritrovare il campo dal 1′ minuto, cercando di insidiare le gerarchie che vedono ormai il giovane italiano in vantaggio. A centrocampo, le chiavi della regia saranno affidate a Samuele Ricci, chiamato a dirigere il traffico e a dettare i tempi di gioco. Resta però un dubbio tattico ancora da sciogliere: la scelta tra Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek dipenderà molto dalla disponibilità di Christian Pulisic. L’americano è ancora in dubbio e, con ogni probabilità, verrà preservato per non rischiare ricadute.

In avanti, i riflettori sono tutti puntati su Christopher Nkunku. L’attaccante, finora in difficoltà in fase realizzativa, avrà una maglia da titolare: per lui è un’occasione d’oro per sbloccarsi e ritrovare fiducia. Allegri si affida dunque alla profondità della rosa per proseguire la corsa verso il trofeo, dimostrando che questo Milan può vincere anche cambiando pelle.