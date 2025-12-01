Allegri, niente sconti al Milan: focus totale sulla Coppa Italia, a Milanello sussurrano che... Ultimissime

Allegri, Leao intoccabile anche in Coppa Italia: il portoghese verso la conferma contro la Lazio. Allegri studia il turnover ragionato per puntare al trofeo

Il Milan si gode il primato in classifica in coabitazione con il Napoli, ma l’attenzione a Milanello si sposta subito sul prossimo impegno ravvicinato a eliminazione diretta. Max Allegri ha trasformato la squadra e soprattutto Rafael Leao, ormai sempre più a suo agio nell’inedito ruolo di centravanti. Secondo quanto analizzato da Sport Mediaset, l’evoluzione tattica del portoghese è la chiave di volta della stagione rossonera: numeri alla mano, Rafa ha eguagliato il suo miglior avvio di sempre in termini realizzativi con 5 gol in campionato, lo stesso bottino della stagione 2022/23, nonostante l’infortunio che ne ha ritardato la preparazione ad agosto. Da numero 10 a vero e proprio “L9”, il passo è stato breve e vincente, tanto da renderlo il riferimento offensivo assoluto vista la contestuale scarsa vena realizzativa di Gimenez e Nkunku.

Allegri, Leao titolare anche in Coppa Italia

Proprio per la sua importanza capitale negli schemi offensivi, Leao non dovrebbe riposare nemmeno in Coppa Italia. Giovedì sera all’Olimpico, nella delicata sfida contro la Lazio (visibile in diretta su Italia 1 alle 21), il portoghese va verso la conferma da titolare al centro dell’attacco. Allegri non vuole rischiare cali di tensione in una competizione che considera un obiettivo concreto, da non snobbare assolutamente. Alle sue spalle potrebbe agire Ruben Loftus-Cheek, mentre Christian Pulisic, anche se recuperato dai recenti acciacchi, dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

Il turnover sarà quindi ragionato e limitato ad altri reparti per gestire le energie. In difesa Koni De Winter potrebbe dare il cambio a uno dei centrali, probabilmente Tomori, mentre sulla fascia sinistra Pervis Estupinan è pronto a rilevare il giovane Bartesaghi. Novità attese anche in mezzo al campo, dove Samuele Ricci dovrebbe dirigere l’orchestra dal primo minuto, con la possibilità di vedere all’opera anche Jashari per aumentare il suo minutaggio. Nessuna rivoluzione totale, dunque: il Milan vuole passare il turno e presentarsi al meglio anche alla prossima Supercoppa in Arabia.