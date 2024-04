Probabili formazioni Juve Milan, Pioli pensa a Musah terzino: due ballottaggi a centrocampo

Probabili formazioni Juve Milan, Pioli pensa a Musah terzino: le possibili scelte del tecnico rossonero e di Allegri

Pioli prepara il migliore 11 per sfidare la Juventus. Il Milan dovrà tener conto delle tante assenze, soprattutto per le espulsioni nel derby, e per questo motivo il tecnico rossonero ha pensato di inserire Musah nel ruolo di terzino sinistro. Secondo SkySport due i ballotaggi: Bennacer-Adli e Chukwueze-Loftus Cheek.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.