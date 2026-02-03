Probabili formazioni Bologna Milan: Allegri in emergenza in attacco, chance per Athekame

Probabili formazioni Bologna Milan: Massimiliano Allegri è pronto a lanciare Nkunku Loftus-Cheek come coppia d’attacco

Il posticipo di stasera (ore 20:45) tra Bologna e Milan mette a nudo i limiti fisici di un Diavolo incerottato. Mentre il calciomercato invernale 2026 si è chiuso con il clamoroso dietrofront su Mateta e l’arrivo dei giovani Dalpiaz e Cissé, Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’infermeria che non concede tregua proprio nel momento clou della rincorsa scudetto.

Il bollettino medico: Attacco da inventare

Il tecnico livornese arriva al Dall’Ara senza i suoi uomini di maggior qualità:

Alexis Saelemaekers: Dopo il rischio corso a Roma, l'adduttore ha ceduto. Il belga è out e non sarà rischiato.

Christian Pulisic: La borsite all'ileopsoas lo tiene lontano dal campo. Una perdita pesantissima per dinamismo e gol.

Rafael Leão: Il portoghese convive con un'infiammazione tra adduttore e pube. Un principio di pubalgia che lo costringerà inizialmente in panchina, pronto a subentrare solo come extrema ratio.

Statistiche e Precedenti

Se la tecnica pende dalla parte rossonera, la storia recente e le statistiche raccontano sfumature diverse:

Il Tabù Allegri: Il Bologna è la vittima preferita di Max: 25 partite senza mai perdere contro i rossoblù (16 vittorie e 9 pareggi complessivi in carriera). Un dato che Italiano proverà a ribaltare.

Digiuno Emiliano: Il Dall'Ara non è più il fortino dell'anno scorso. L'ultima vittoria casalinga del Bologna in Serie A risale addirittura al 9 novembre (2-0 al Napoli).

Europa League: Nonostante l'amarezza per il mancato accesso diretto agli ottavi, il Bologna ha blindato il playoff contro i norvegesi del Brann (sfida prevista per il 19 e 26 febbraio), mantenendo vivo il sogno europeo.

Probabili formazioni Bologna Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Allenatore: Italiano.

Italiano. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Helland, Casale, Joao Mario, Miranda, Ferguson, Moro, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.