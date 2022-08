Probabile formazione Milan: i cambiamenti a cui pensa Pioli

Martedì il Milan tornerà in campo nel match della quarta giornata di campionato contro il Sassuolo. La possibile formazione

Secondo quanto riportato da SkySport, Stefano Pioli sarebbe intenzionato a rivoluzionare la formazione titolare – con le cosiddette ‘rotazioni – contro i neroverdi: Florenzi al posto di Calabria sulla fascia destra e Gabbia centrale al fianco di uno tra Tomori (favorito) e Kalulu; in mediana turno di riposo per Bennacer: al fianco di Tonali prima da titolare per Pobega. In avanti tutto cambiato: fuori Messias, De Ketelaere, Leao e Giroud con Pioli intenzionato a puntare su Saelemaekers, Diaz e Rebic alle spalle dell’unica punta Origi, alla prima da titolare con il Milan.