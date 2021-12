Prestiti Milan, Colombo brilla tra Spal ed U21: 7 gol e 3 assist in stagione

Lorenzo Colombo è tra i prestiti del Milan che sta più brillando in questa stagione. Ecco i numeri dell’attaccante classe ’02

Lorenzo Colombo sta vivendo la stagione della prima esplosione nel calcio che conta. L’attaccante classe ’02, in prestito dal Milan alla Spal, si sta imponendo come uno dei migliori giovani della Serie B. Sono fin qui 6 gol ed 1 assist in 17 presenze nel campionato cadetto.

Bene anche con la maglia della Nazionale Under 21, dove tra amichevoli e qualificazioni agli europei ha messo a segno 1 gol e 2 assist.