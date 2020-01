Il presidente della Dinamo Zagabria si è espresso riguardo al futuro di Dani Olmo cercato dal Milan, ecco le sue parole

Intervistato da Tuttomercatoweb, il presidente della Dinamo Zagabria, Mirko Barisic, ha così parlato della notizia di ieri riguardo un forte interessamento del Milan per Dani Olmo: «La notizia non so da dove sia uscita, anche perché sono il numero uno del club e posso dire di non aver ricevuto nessuna chiamata. Né dal Milan, né in generale dall’Italia. Per questo posso catalogare quel che è uscito come una invenzione giornalistica. Poi, da qui a fine gennaio mancano ancora due settimane per cui tutto può succedere. Dani Olmo non è sul mercato. Ha un contratto fino al 2021 con la Dinamo e resta con noi».

SULLA VALUTAZIONE – «30 milioni è sicuramente una buona cifra ma prima dovrebbe arrivare qualcuno a offrirla per essere presa in considerazione. Diciamo che al momento non possiamo fissare un prezzo per Dani Olmo, non essendoci state richieste».