Precedenti Milan-Sparta Praga: quella di stasera è la settima gara

Precedenti Milan-Sparta Praga: le due squadre si sono incontrate in tre competizioni continentali diverse nel corso della propria storia

Milan e Sparta Praga si sono affrontate in totale sei volte (tre andate e tre ritorni) in tre competizioni diverse nel corso della propria storia.

La prima nel 1972/1973 in Coppa delle Coppe, con il Milan che vinse entrambi i trofei aggiudicandosi poi il trofeo. La seconda in Coppa Uefa nella stagione 1995/1996, con la vittoria rossonera a San Siro e il pareggio in Repubblica Ceca. Il terzo e ultimo precedente risale invece alla stagione 2003/2004 in Champions League: successo del Milan in casa e pareggio a Praga.