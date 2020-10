Prandelli: «Il derby ha rivelato che il Milan è più sicuro di sé»

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha così parlato del momento di forma vissuto dal Milan dopo il derby vinto contro l’Inter

«Il derby ha detto che il Milan è in un momento di grande convinzione ed entusiasmo. Ibrahimovic e Lukaku sono due riferimenti straordinari per lo loro squadre, ma il primo è riuscito sia a far giocare i compagni che a realizzare le occasioni da gol. Il Milan adesso è sicuro di sé, ha acquisito consapevolezza. Leao? Il ruolo è quello: un esterno che non vada troppo in mezzo al campo. All’occorrenza, però, può fare anche la punta negli ultimi venti minuti».