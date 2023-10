Prandelli sullo scudetto: «Favorite? Sono in quattro e stanno tutte là». Le parole dell’ex allenatore ed ex ct azzurro

Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni del Il Mattino della corsa scudetto, comandata al momento dal Milan. Ecco le parole dell’ex tecnico:

«Ci sarà una fuga come quella del Napoli l’anno scorso? No, sono in quattro e stanno più o meno tutte là. Compresa la Juventus»