Potter sull’ex Milan: «Non vedo l’ora di lavorare con Aubameyang…». Le parole del tecnico dei Blues

Graham Potter ha parlato in conferenza stampa dell’ex Milan Aubameyang. Ecco le parole del tecnico dei Blues:

«Non vedo l’ora di lavorare con lui, mi è piaciuto lavorare con lui nel nostro breve tempo insieme. È un bravo ragazzo, concentrato, vuole giocare, vuole segnare. Non ha nulla da dimostrarmi e non c’è niente di negativo su di lui. La sua carriera è la sua carriera, ho un grande rispetto per questo. Ha agito come un professionista e una persona di alto livello. Non vedo l’ora di lavorare con lui»