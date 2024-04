David Milan, non solo il Napoli: spunta una terza incomoda per il canadese. Le NOVITÀ

David Milan, non solo il Napoli: spunta una terza incomoda per il canadese di proprietà del Lille. Le NOVITÀ

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Jonathan David, attaccante di proprietà del Lille in scadenza con il club francese nel 2025 e seguito con grande attenzione dal calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sulle sue tracce non ci sarebbero soltanto Milan e in particolare Napoli: anche l’Aston Villa, ancora in corsa per conquistarsi un posto nella prossima Champions League, starebbe pensando concretamente al giocatore.