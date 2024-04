Mercato Milan, pronti quattro colpi per lo Scudetto: arriveranno a prescindere dall’allenatore

Mercato Milan, pronti quattro colpi per lo Scudetto: arriveranno a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan soprattutto per quanto riguarda le entrate. Stando a quanto si apprende, il Diavolo avrebbe intenzione di fare i seguenti quattro colpi.

Innanzitutto un centrocampista difensivo, che è mancato nel corso di questa stagione. Poi un nuovo difensore e un nuovo terzino che possa garantire maggiore ricambio sulle fasce. Per ultimo, ma non per importanza, un nuovo numero 9: Zirkzee è da tempo in pole.