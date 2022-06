Portogallo, il ct Santos su Leao: «Faccio giocare i migliori, vedremo». Le parole del commissario tecnico portoghese

Fernando Santos parla così della possibilità di schierare Rafael Leao domani nel match tra Spagna e Portogallo. Le sue parole in conferenza stampa.

«Diogo Jota è arrivato tardi, una buona chance per Leao? Non è così che prendo le decisioni, le scelte del CT sono fatte per una buona ragione. Metto sempre i migliori, qualcuno lo ruoterò. Sappiamo che Vitinha sarà fuori per il Covid, quindi devo scegliere altri due giocatori. Vedremo chi starà meglio, vedremo che farò con Leao.»