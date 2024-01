Tutto definito per il terzo colpo del calciomercato Milan. Popovic è pronto a legarsi ai rossoneri, la data della firma

Popovic sarà rossonero. L’attaccante serbo, classe 2006 è in questi istanti in Italia. Tutto definito per il suo passaggio dal Partizan in rossonero, che sarà il terzo colpo del calciomercato Milan.

Come riportato da Calciomercato.com tra oggi e domani è prevista la firma che lo legherà al club.