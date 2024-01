Il Milan Femminile ospite del Pomigliano nella giornata 14 della Serie A 2023-24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo il successo in contro il Como torna in campo il Milan Femminile per giornata 14 della Serie A 2023-24. Le rossonere ospiti del Pomigliano.

Pomigliano Milan Femminile 0-0: sintesi del match

Prima del calcio d’inizio un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Gigi Riva

1′ Inizia il match

4′ Milan aggressivo in questi primi minuti di gioco, prova a spingere e chiudere il Pomigliano nella propria metà campo

8′ Per ora attenta la difesa del Pomigliano, inconcludenti le azioni d’attacco del Milan a cui sta mancando l’ultimo passaggio per arrivare al tiro

12′ È del Pomigliano la prima conclusione della partita – spunto di Nambi sulla fascia, palla arretrata per Apicella che arriva in corsa e calcia, conclusione altissima

17′ Prima conclusione anche del Milan – calcio d’angolo di Mascarello, svetta su tutte Swaby che impatta bene di testa ma non è precisa, palla sul fondo

22′ Occasione Dubcova – spunto di Laurent sulla fascia e offre al centro alla compagna a pochi metri dalla porta. La rossonera chiusa in angolo sul più bello

24′ Milan pericolo soprattutto a sinistra – stavolta iniziativa di Bergamaschi che prova la conclusione dalla lunga distanza, palla che si perde sul fondo e lontana dalla porta

27′ Partita bloccata per ora, resiste lo 0-0

29′ Prova lo schema il Milan – secondo calcio d’angolo e secondo tentativo di Mascarello di premiare l’inserimento di Swaby che fa lo stesso movimento di prima, ma la conclusione di testa si perde ancora sul fondo

32′ Ancora nessuna vera e propria occasione da rete ne da una parte, ne dall’ altra. Resiste la parità con ritmi non altissimi

35′ Palla insidiosa nell’ area del Pomigliano – cross di Soffia che arriva sull’altezza del dischetto dopo un buco di Apicella e che quasi sorprende Gavillet, brava a smanacciare

39′ Fase di gioco in cui è il Pomigliano ad essere aggressivo. Le campane sono attente in difesa e brave a insidiare la difesa rossonera

40′ Tiro Ippolito – la palla rimane in gioco al limite dell’area rossonera dopo una respinta corta della difesa su calcio d’angolo avversario. Conclusione al volo ma palla abbondantemente sul fondo

45′ Grimshaw dalla distanza – manovra ragionata delle rossonere che porta alla conclusione dalla lunga distanza la scozzese. Blocca Gavillet

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Subito pericoloso il Milan – recupera palla Soffia nei pressi dell’area di rigore del Pomigliano, si accentra e calcia ma è decisiva la deviazione della difesa in angolo, con la traiettoria che quasi finiva in porta

52′ Prova a spingere con maggiore convinzione il Milan ma le rossonere commettono tanti errori in fase di costruzione del gioco

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

al termine del match

Pomigliano Milan Femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

POMIGLIANO (4-4-1-1): Gavillet, Apicella, Fusini, Harvey, Caiazzo; Battistini, Ferrario, Rabot, Di Giammarino; Nambi; Ippolito A disp. Buhigas, Greis, Arcangeli, Szymanowski, Vingiani, Novellino, Schettino, Babic, Manca All. Caruso

MILAN FEMMINILE (4-4-2): Babb; Soffia, Swaby, Mesjasz, Bergamaschi (46’Guagni); Grimshaw, Rubio Avila (46’Dompig), Mascarello, Dubcova; Laurent, Staskova; A disp. Giuliani, Cernoia, Fusetti, Nadim, Vigilucci, Marinelli All.Corti

Arbitro: Leone

Ammonite: 31′ Bergamaschi