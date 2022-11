Pobega: «Trieste è molto legata al Milan…». Le parole del centrocampista rossonero

Tommaso Pobega ha parlato al microfono del podcast del Milan della città di Trieste. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Trieste è molto legata al Milan, ci sono diversi collegamenti come per esempio Rocco e Maldini. Da quando sono arrivato in rossonero a 14 anni ho sempre sentito questo legame tra il Milan e la mia città. E’ bello che ci sia questo feeling»