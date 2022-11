Pobega su Maignan: «Non lo conoscevo, mi ha sorpreso»

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha elogiato il portiere rossonero Mike Maignan: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Tommaso Pobega ha parlato così di Mike Maignan:

«Mi ha colpito Maignan, non lo conoscevo. Non sono uno che segue i campionati stranieri, quindi, quando è arrivato, non lo conoscevamo così bene; è stata una enorme sorpresa anche a livello umano».

