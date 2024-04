Pobega Milan: ecco quando verrà deciso il suo futuro, le tempistiche per la permanenza in rossonero

Non solo acquisti ma anche possibili cessioni. In tal senso Pobega potrebbe salutare il calciomercato Milan

Tra i possibili addii al calciomercato Milan potrebbe esserci quello di Tommaso Pobega. Considerando che il trittico Reijnder-Bennacer-Loftus Cheek salvo sorprese rimarrà titolare lo spazio potrebbe ridursi.

Come riportato da Calciomercato.com il suo futuro dovrà essere valutato al rientro dall’infortunio anche in chiave liste. I prossimi mesi quindi in tal senso saranno decisivi.