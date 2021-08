Pobega, ancora tempo per lui: non è il momento di andare via, Pioli studia un piano per coinvolgerlo a pieno nel progetto in partenza

Pobega, ancora tempo per lui: non è il momento di andare via, Pioli studia un piano per coinvolgerlo a pieno nel progetto in partenza. Gazzetta dello sport di questa mattina apre alla possibilità che il mediano resti per dar man forte a Bennacer e Kessie.

PIOLI RIFLETTE- “Pobega cresce ed il club riflette. Bakayoko può aspettare”. Si perché c’è in ballo anche la questione Bakayoko, il quale resta in attesa di una decisione come spiegato appunto dalla rosea. “Serve un rinforzo da affiancare a Bennacer, Kessie e Tonali. L’ex Spezia studia da mediano. Se non convincerà si tornerà sul francese.