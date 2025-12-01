Connect with us

Pistocchi boccia Collu dopo Milan-Lazio: «Brutta figura, si è inventato il fallo di Marusic. Bastava dire che...»

Capuano sul caos Milan Lazio: «Per i vertici arbitrali non era rigore, ma Collu ha comunque sbagliato e vi spiego perchè»

Minelli parla del caso Pavlovic-Marusic. La confusione e la spiegazione di ciò che è accaduto in Milan Lazio

Bartesaghi a Radio Sportiva: «Allegri mi dà fiducia. Theo la mia ispirazione. Il sogno Scudetto? Vi dico questo»

Buffon parla così di Allegri e del vantaggio del Milan. Sulla partita a Perth contro il Como invece...

Pistocchi boccia Collu dopo Milan-Lazio: «Brutta figura, si è inventato il fallo di Marusic. Bastava dire che…»

Pistocchi commenta su X il finale di San Siro: partita brutta salvata da Maignan e Leao, ma l’arbitro rovina tutto con una spiegazione inutile

Su X, il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato senza filtri Milan-Lazio, definendolo un match brutto caratterizzato da tanti errori tecnici. A salvare lo spettacolo ci hanno pensato solo un grande Maignan, ancora una volta decisivo su Gila, e il bel gol di Leao. Tuttavia, il focus della critica è sul controverso finale.

Secondo Pistocchi, l’arbitro Collu era stato discreto fino all’episodio chiave: richiamato dal VAR Di Paolo all’OFR, il fischietto si è inventato un fallo inesistente di Marusic per giustificare la mancata concessione del rigore sul mani di Pavlovic.

Una toppa peggiore del buco, perché per il giornalista non c’era bisogno di inventare nulla: bastava spiegare che il difensore rossonero era di spalle e il tiro arrivava da distanza ravvicinata. La chiosa è netta: «Brutta figura».

