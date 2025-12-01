Pistocchi boccia Collu dopo Milan-Lazio: «Brutta figura, si è inventato il fallo di Marusic. Bastava dire che...»

Pistocchi commenta su X il finale di San Siro: partita brutta salvata da Maignan e Leao, ma l’arbitro rovina tutto con una spiegazione inutile

Su X, il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato senza filtri Milan-Lazio, definendolo un match brutto caratterizzato da tanti errori tecnici. A salvare lo spettacolo ci hanno pensato solo un grande Maignan, ancora una volta decisivo su Gila, e il bel gol di Leao. Tuttavia, il focus della critica è sul controverso finale.

Secondo Pistocchi, l’arbitro Collu era stato discreto fino all’episodio chiave: richiamato dal VAR Di Paolo all’OFR, il fischietto si è inventato un fallo inesistente di Marusic per giustificare la mancata concessione del rigore sul mani di Pavlovic.

Una toppa peggiore del buco, perché per il giornalista non c’era bisogno di inventare nulla: bastava spiegare che il difensore rossonero era di spalle e il tiro arrivava da distanza ravvicinata. La chiosa è netta: «Brutta figura».