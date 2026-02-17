Pisa Milan, Tare multato dal Giudice Sportivo: ecco cosa è successo al termine del match. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il post-partita della 25esima giornata di Serie A continua a far discutere in casa Milan. Nonostante l’intensità mostrata sul rettangolo di gioco, l’attenzione dei media e dei tifosi si è spostata rapidamente dalle dinamiche tattiche alle decisioni del Giudice Sportivo. Il consueto comunicato ufficiale, diramato al termine del turno di campionato, ha infatti riservato una brutta sorpresa per i vertici del club rossonero, confermando un clima di forte tensione agonistica.

Ammenda salata per il Direttore Sportivo: il caso Igli Tare

Il protagonista, suo malgrado, di questo provvedimento disciplinare è Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan ed ex dirigente di lungo corso della Lazio, noto per la sua personalità decisa e la grande competenza sul mercato internazionale. Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale della Lega Serie A, il dirigente albanese è stato sanzionato con un’ammenda di € 10.000,00.

La motivazione del provvedimento è legata agli eventi avvenuti subito dopo il triplice fischio finale: Tare è stato punito per essere entrato sul terreno di giuoco con l’intento di contestare in modo aggressivo l’operato arbitrale. Un gesto di stizza che testimonia quanto la pressione sia alta in questa fase cruciale della stagione per il Diavolo.

Il riflesso sulla squadra e la gestione di Allegri

Mentre la dirigenza deve fare i conti con queste sanzioni, il lavoro sul campo prosegue senza sosta. Massimiliano Allegri, l’ allenatore rossonero ed esperto gestore di spogliatoi complessi, dovrà essere bravo a isolare la squadra da queste polemiche arbitrali. L’obiettivo del tecnico livornese è mantenere alta la concentrazione dei meneghini, evitando che il nervosismo mostrato dai vertici possa influenzare il rendimento dei calciatori.

Il Milan, che sta lottando per obiettivi di vertice, sa che ogni dettaglio può fare la differenza. La grinta di Igli Tare, sebbene sfociata in una sanzione economica, riflette la voglia di tutelare gli interessi della compagine rossonera in un campionato sempre più equilibrato e combattuto. Tuttavia, per il futuro, la società auspica un ritorno a toni più pacati per evitare ulteriori ripercussioni disciplinari.