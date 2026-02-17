Pisa Milan, il gol di Loftus-Cheek entra nella storia di questa stagione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a correre e a convincere, portando a casa tre punti preziosi dalla trasferta toscana. Venerdì sera, i rossoneri hanno espugnato il campo del Pisa con un 2-1 che racconta molto della nuova identità tattica impressa da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese chiamato in panchina per riportare solidità e pragmatismo a Milanello. La vittoria del Diavolo non è stata solo una prova di forza caratteriale, ma ha segnato un nuovo record statistico per la Serie A 2025-2026.

Il gol dei record: l’incornata di Loftus-Cheek

A sbloccare la gara durante la prima frazione di gioco è stato Ruben Loftus-Cheek, il potente centrocampista ingleseex Chelsea, noto per la sua fisicità e i tempi di inserimento. Il gol è arrivato grazie a un bellissimo colpo di testa su un cross millimetrico proveniente dalla fascia destra. L’assist porta la firma di Zachary Athekame, il giovane e promettente terzino svizzero che si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere dei meneghini.

Ciò che rende questa rete storica, tuttavia, non è solo la finalizzazione, ma l’azione corale che l’ha preceduta. Come riportato ufficialmente da Opta su X, il gol del vantaggio è stato il risultato di una sequenza di ben 27 passaggi ininterrotti. Si tratta della manovra più lunga che ha portato a una marcatura in questo campionato, a testimonianza del lavoro di “Costruzione” che la squadra sta portando avanti.

La nuova era targata Allegri e Tare

Questo successo porta il marchio della nuova dirigenza e dello staff tecnico. Massimiliano Allegri, allenatore plurititolato e maestro della gestione dei momenti della partita, sembra aver trovato la chiave per far dialogare i reparti. Al suo fianco, nell’ombra ma fondamentale, opera Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan ed ex dirigente della Lazio, celebre per la sua capacità di scovare talenti internazionali e costruire rose equilibrate.

La vittoria di Pisa conferma che la compagine rossonera ha intrapreso la strada giusta. La capacità di gestire il possesso palla in modo così prolungato ed efficace indica una maturità tattica che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.