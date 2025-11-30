Pisa Inter 0-2: Lautaro Martinez torna a segnare e i nerazzurri chiudono a -1 dal Milan. Il resoconto del match

Pisa Inter 2-0: la squadra nerazzurra torna al successo con una doppietta del suo capitano e approfitta degli errori avversari

L’Inter torna immediatamente alla vittoria dopo le sconfitte subite contro Milan e Atletico Madrid e lo fa battendo il Pisa per 2-0. Non è stata una gara semplice per i nerazzurri, che hanno dovuto fare i conti con un avversario incredibilmente sprecone in attacco.

La squadra di casa, infatti, ha fallito almeno 3 importanti occasioni da gol, tra cui una nettissima capitata a Nzola nel secondo tempo.

Tuttavia, l’Inter ha fatto valere la sua superiorità tecnica e ha portato a casa i tre punti grazie a una doppietta decisiva di Lautaro Martinez. Con questo successo, i nerazzurri tornano subito a -1 dal Milan, che resta momentaneamente primo in classifica, riaprendo immediatamente la lotta al vertice.