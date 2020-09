Pirlo: «Tonali più completo di me. Il centrocampista più promettente»

Andrea Pirlo aveva descritto Tonali il più promettente centrocampista in Italia. Ecco come si era esposto il nuovo allenatore della Juventus

Poche ore dopo l’annuncio ufficiale di Sandro Tonali al Milan, ci appare doveroso riproporvi l’intervista Instagram che Andrea Pirlo fece parlando proprio del centrocampista ex Bresci:

«Tonali? Dicono che mi assomigli ma solo perché ha i capelli lunghi e gioca nel Brescia. In realtà lui è più completo sia in fase di interdizione che in quella di impostazione, secondo me è il più promettente centrocampista che c’è in Italia».