Pioli a Sky: «Queste vittorie ci danno fiducia, non dobbiamo pensare a maggio. Razzismo? Gli ignoranti devono stare a casa»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo Udinese Milan: tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero

L’allenatore rossonero Pioli ha analizzato a Sky la partita Udinese Milan, terminata 2-3.

EPISODIO RAZZISTA – «Sono chiaramente deluso. Sono fiero di allenare una persona come Mike, così corretta. Gli ignoranti devono stare a casa».

100 VITTORIE PER PIOLI – «Nel primo tempo dovevamo fare qualche gol in più. Poi dal niente abbiamo subito due gol. Questa è la dimostrazione che quando credi nella tua qualità puoi anche vincere. Sapevamo che non sarebbe stata semplice ma l’abbiamo interpretata bene».

TANA LIBERA TUTTI – «Non dobbiamo pensare ad aprile e maggio. Vogliamo essere protagonisti ma in questo momento Inter e Juve stanno viaggiando a un ritmo molto alto. Dobbiamo preparare al massimo la prossima partita».

LEAO – «Non credo che la crescita tecnica e tattica. i numeri dicono che è diventato un giocatore più associativo. Abbiamo cambiato il modo di giocare, di fare la partita. Gli spazi per Rafa sono minori e sta imparando a giocare insieme agli altri. Il gol non gli manca, prima di tutto viene il bene della squadra».

PUNTI PERSI – «Negli scontri diretti siamo stati meno performanti. Ma in quelle 4 partite dopo la seconda sosta abbiamo fatto solo due punti. Queste vittorie ci danno fiducia e convinzione per fare un bel girone di ritorno e fare qualcosa in più».

ATTEGGIAMENTO – «Al nostro interno crediamo che siano sempre atteggiamenti, le qualità le hanno. I miei giocatori cercano sempre di avere questo atteggiamento».

PROSSIME 100 VITTORIE CON IL MILAN – «Speriamo».