Pioli: «Tonali ha le qualità per fare gioco, troppi gol subiti»

Intervistato a fine partita da Dazn, Stefano Pioli ha commentato la partita di questa sera dei rossoneri contro il Genoa: «E’ stata una partita complicata, su un campo ostico. Il Genoa ci ha chiuso tanti spazi, nel primo tempo sarebbe cambiata la partita se fossimo riusciti a segnare il gol del vantaggio.

Comunque abbiamo dato tutto, come sempre, riuscendo ad ottenere un punto importante. Oggi abbiamo preso due gol ma abbiamo concesso tutto sommato poco agli avversari. Tuttavia stiamo subendo troppi gol e bisogna lavorare su questo aspetto».

Sulle assenze: «Siamo stati sempre dentro la gara, cercando di vincerla sino alla fine, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Le assenze indubbiamente si sono fatte sentire, erano fuori cinque-sei giocatori molto importanti.

Adesso bisogna stringere i denti, ma i ragazzi lo stanno facendo e chi ha giocato ha dimostrato di essere all’altezza. La squadra sta fornendo buone prestazioni nonostante le difficoltà e sta dando l’anima in ogni partita».

Sugli obiettivi: «Il Milan è fuori dalla Champions League da tanti anni e sarebbe un grande traguardo riportarlo in quella competizione. Siamo solo all’inizio della salita, manca molto per la vetta e dobbiamo continuare così».

Su Dalot: «I nostri avversari l’avevano preparata con l’avversario che ti aspetta. Ci hanno messo in difficoltà chiudendo bene gli spazi. La squadra sta mettendo tutto per uscire fuori anche dalle difficoltà».

Su Tonali: «Non fa tanta differenza tra un centrocampo a due o a tre. Sandro è completo, oggi non era facile trovare spazi ma lui ha le qualità per far girare il gioco. Dipende dalle posizioni che vogliamo occupare per limitare gli avversari».

Sul regalo di Natale: «Risultati positivi nelle prossime due gare. Volevamo vincere oggi e non ci siamo riusciti, ora abbiamo sei punti a disposizione per passare un Natale sereno».