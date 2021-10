Pioli: «Tatarusanu grande professionista. Ecco cosa penso su Ballo Touré»

Stefano Pioli, intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Milan Verona, ha parlato anche di Tatarusanu e Ballo Touré

«Tatarusanu domani giocherà. Lui è pronto è un grande professionista. Ballo Touré? Ballo è tornato in buone condizioni, ha avuto il suo tempo per adattarsi. Con il Venezia è stato un pochino timoroso ma ha delle buone qualità. Ha grande velocità è più portato a spingere ma è bravo a difendere, quando deve temporeggiare. Occorre dargli tempo per ingranare».