Stefano Pioli ha parlato dei tanti giocatori indisponibili domani sera per Milan-Atalanta: ecco le parole del tecnico rossonero

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, Stefano Pioli si è soffermato sulle tante assenze tra squalificati ed infortunati:

«Mi preoccupa un po’ il fatto di avere pochi cambi in panchina soprattutto dietro, ma sono convinto sull’apporto di chi giocherà. Nel reparto difensivo abbiamo tante assenze, qualcosina in panchina mancherà. In avanti sono tranquilli perché abbiamo tanti giocatori forti pronti a giocare dal primo minuto o da subentrare».

SULL’ASSENZA DI THEO HERNANDEZ – «Theo ha delle caratteristiche importantissime per la nostra squadra e sarebbe stato utile averlo a disposizione domani. Non sarà l’unica assenza, ma i giocatori che saranno chiamati in causa, come Laxalt con il Sassuolo, si faranno trovare pronti».