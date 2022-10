Pioli sul Turnover: «Domani partirà la squadra titolare…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della possibilità o meno di fare turnover contro il Torino. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«La squadra titolare c’è e sarà quella che comincerà la gara domani con la consapevolezza di avere cambi importanti. I ragazzi mi stanno dando grande disponibilità, la nostra attitudine è quella di preparare ogni partita come se fosse la più importante. La concorrenza aiuta a mantenere alto il livello dell’allenamento, per convincermi devono dare tutto. Vogliamo alzare il livello. Sappiamo che per cercare di confermarci dobbiamo fare più punti possibili, non sarà determinante la posizione del 13 novembre. Per rivincere il campionato servono 85 punti circa, sono tanti. Vincere ora ci potrebbe permettere di avere delle soste nel corso del campionato, abbiamo perso col Napoli immeritatamente ma poi siamo stati bravi con 4 vittorie consecutive. Domani vogliamo continuare».