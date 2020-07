Pioli sui singoli: «Ibra è il più forte che ho allenato. Saelemaekers…»

Stefano Pioli ha parlato della situazione relativi ad alcuni singoli giocatori del Milan a partire da Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli si è soffermato sulle recenti prestazioni dei singoli partendo da Zlatan Ibrahimovic: «La condizione di Zlatan non può che migliorare. Saranno le partite a dirmi se il suo minutaggio può salire. Mi auguro che possa salire il suo livello, aveva giocato l’ultima volta l’8 marzo e contro la Spal è stata particolare. E’ il più forte dal punto di vista mentale e della presenza in campo. Lo avvertono sia i nostri avversari che i compagni».

THEO – «E’ più portato alla fase offensiva e deve mantenerle. Rappresenta uno sbocco importante per noi. Sa essere pericoloso. Ha capito che per diventare un giocatore completo deve fare anche la fase difensiva. Lui ha le qualità per diventare uno dei migliori terzini del mondo».

KESSIE – «Kessie ha le qualità per fare prestazioni di livello. Non ha avuto la continuità che mi aspetto. Adesso è attento, è continuo, non ha amnesia. Sta crescendo fisicamente, sembra non faticare».

BENNACER – «Bennacer è un giocatore con caratteristiche importanti per la squadra. Ha beneficiato molto di avere un compagno di reparto vicino. E’ più lucido e concreto giocando in due e bla sua crescita è costante e non può che migliorare».

SAELEMAEKERS – «Saelemaekers è giovane, arriva da un altro campionato ed è normale avere bisogno di tempo. Deve continuare così».