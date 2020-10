Pioli sui nuovi acquisti: «Hanno alzato la nostra competitività»

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato dell’importanza rivestita nella rosa del Milan dai nuovi acquisti:

«Era importante alzare la competitività in questa squadra, la proprietà è stata brava ad inserire giocatori capaci di alzare il livello dell’intera rosa. Cinque cambi ci danno tante possibilità e mai come adesso si possono cambiare le partite, dimostrando che non è fondamentale chi inizia la partita ma è importante dimostrare di essere pronti quando si viene chiamati in causa. In questo inizio del campionato siamo stati bravi a non far sentire alla squadra alcune assenze importanti».