Pioli su Tatarusanu: «Non bisogna fare paragoni con Donnarumma»

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista, toccando anche il tema Tatarusanu, ecco le parole sull’estremo difensore rossonero

Stefano Pioli è stato intervistato ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole su Tatarusanu:

«E’ un professionista esemplare, è un ottimo portiere, credo non siano giusti i confronti con Donnarumma, sono due giocatori nello stesso ruolo con caratteristiche importanti. Ha la mia completa fiducia e dei suoi compagni, non abbiamo tempo per fare processi, abbiamo solamente tempo per cercare di valutare bene il nostro lavoro e cercare di capire anche certi errori per cercare di migliorare quello che stiamo facendo»