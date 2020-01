Pioli su Suso: «Oggi poteva essere determinante e non ci è riuscito»

«Suso oggi poteva essere determinante e non ci è riuscito». Queste sono le parole su Suso del tecnico rossonero Stefano pioli in conferenza stampa

In conferenza stampa Pioli parla della gara gravemente insufficiente giocata da Suso. Ecco le sue parole:

«Tutto lo sviluppo offensivo che avremo in futuro con la probabile presenza di Ibra è tutto da studiare e sviluppare. Credo che la cosa importante in una squadra di calcio sia mettere i giocatori di qualità più volte in possesso palla. Suso oggi ha avuto delle occasioni per determinare la gara e non c’è riuscito, ma è accaduto anche ad altri calciatori».