Pioli Milan: è lì che il club ha capito che non c’erano i margini per andare avanti insieme. Il RETROSCENA sul tecnico rossonero

Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare di Stefano Pioli, il cui futuro sulla panchina del Milan è di fatto segnato: a fine stagione le strade tra i rossoneri e il tecnico si separeranno.

Secondo quanto si apprende in casa rossonera hanno riaperto il fascicolo nuovo allenatore soltanto dopo il sesto derby perso qualche giorno dopo l’eliminazione in Europa League. Fino a metà aprile Furlani e Ibra erano determinati a concludere la collaborazione con Pioli in coincidenza con la fine del contratto (2025).